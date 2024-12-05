Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:33 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakan U. ve Ayşe U'nun sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıklarını tespit etti.

        Şüphelilerin adresine operasyon düzenleyen ekipler, Atakan U. ve Ayşe U'yu gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "10 milyonda 1'in başına gelmez!" "Direkt gittim zaten!"
        "10 milyonda 1'in başına gelmez!" "Direkt gittim zaten!"
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!
        Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Buse'yi meyve bıçağıyla öldürmüştü! İşte katil baba için istenen ceza!
        Buse'yi meyve bıçağıyla öldürmüştü! İşte katil baba için istenen ceza!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Rusya'dan muhaliflere füzeli saldırı
        Rusya'dan muhaliflere füzeli saldırı
        Avrupa’da ‘kurtların dokunulmazlığı’ sona eriyor, Türkiye de onay verdi
        Avrupa’da ‘kurtların dokunulmazlığı’ sona eriyor, Türkiye de onay verdi
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        5 yılda 4 yas
        5 yılda 4 yas
        Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
        Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        AR-GE personel teşviki işverenin hakkı
        AR-GE personel teşviki işverenin hakkı
        Kuraklık enerjide korku yaratıyor
        Kuraklık enerjide korku yaratıyor

        Benzer Haberler

        Adana ve Osmaniye'de" Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıl...
        Adana ve Osmaniye'de" Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıl...
        Osmaniye'de yakalanan El Kaide şüphelisi tutuklandı
        Osmaniye'de yakalanan El Kaide şüphelisi tutuklandı
        Osmaniye'de otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yü...
        Osmaniye'de otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yü...
        Osmaniye'de otomobil, traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)
        Osmaniye'de otomobil, traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)
        Osmaniye'de otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kiş...
        Osmaniye'de otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kiş...
        Osmaniye'de otomobil, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Osmaniye'de otomobil, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı