Osmaniye'de tırla çarpışan araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
S.Y. idaresindeki 63 LV 295 plakalı tır, Bahçe-Gaziantep kara yolu Soğukpınar mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 06 DUE 84 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin Sarpkaya (38), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü S.Y. gözaltına alındı.
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