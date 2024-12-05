Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de tırla çarpışan araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:11 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de tırla çarpışan araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        S.Y. idaresindeki 63 LV 295 plakalı tır, Bahçe-Gaziantep kara yolu Soğukpınar mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 06 DUE 84 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin Sarpkaya (38), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Tır sürücüsü S.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        TFF'den İsrailli oyuncu için inceleme talebi!
        TFF'den İsrailli oyuncu için inceleme talebi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        Bitcoin kazancı 333 milyon doları aştı
        Bitcoin kazancı 333 milyon doları aştı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Eşini uykuda öldüren dede kan dondurdu!
        Eşini uykuda öldüren dede kan dondurdu!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Çocukları mutlu etmek için köy okullarını gezip ücretsiz tıraş hizmeti veri...
        Çocukları mutlu etmek için köy okullarını gezip ücretsiz tıraş hizmeti veri...
        Osmaniye'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Adana ve Osmaniye'de" Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıl...
        Adana ve Osmaniye'de" Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıl...
        Osmaniye'de yakalanan El Kaide şüphelisi tutuklandı
        Osmaniye'de yakalanan El Kaide şüphelisi tutuklandı
        Osmaniye'de otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yü...
        Osmaniye'de otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yü...
        Osmaniye'de otomobil, traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)
        Osmaniye'de otomobil, traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)