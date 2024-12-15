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        Osmaniye'de çıkan ev yangınında 1 kişi öldü

        Osmaniye'de çıkan ev yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 12:49 Güncelleme: 15.12.2024 - 12:57
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        Osmaniye'de çıkan ev yangınında 1 kişi öldü
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        Osmaniye'de çıkan ev yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Ulaşlı Mahallesi 11518 Sokak'taki müstakil evden dumanlar çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Kerem Akoluk'un (27) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Akoluk'un cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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