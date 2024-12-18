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        Osmaniye'de Bilge Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 8 sanığın yargılanması sürdü

        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili 1'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:30 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:30
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        Osmaniye'de Bilge Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 8 sanığın yargılanması sürdü
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        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili 1'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu fenni mesul Ayhan Gedik cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı

        Tutuksuz sanıklar eski Osmaniye Belediyesi İmar Müdürü Kadir Kara ile müdürlük çalışanları Sevinç Ayşe Argun, Hülya İnan ve Mustafa Nalbant, fenni mesul Haluk Koç, müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile avukatlar da salonda hazır bulundu.

        Sanıklardan Kadir Kara, savunmasında, görev süresince yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere göre hareket ettiklerini belirtti.

        Avukatların, Bilge Sitesi'nin kat sayısının 8'den 10'a çıkarılması sürecini sorması üzerine Kara, "Yapının fiziki denetimi bana ait değildir. Kat yükseltilmesi talebi de tarafımca yapılmadı. Onay merci değilim. Bizden görüş alınmadı. Vatandaşların talebi üzerine meclis karar vermiştir." ifadelerini kullandı.

        Diğer sanıklar da binanın yıkılmasında kusurlarının bulunmadığını anlattı.

        Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 105 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

        Binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğünde görev yapan 4 sanık hakkında açılan dava dosyası, ana davayla birleştirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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