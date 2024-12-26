Osmaniye'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
A.C.S'nin kullandığı 80 ACP 205 plakalı otomobil, Kadirli-Sumbas kara yolunun Harkaçtığı köyü yakınında sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan araç, yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan sürücü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.