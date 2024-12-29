Osmaniye'de okul müdürü, boğazına boncuk kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
Osmaniye'de okul müdürünün, nefes borusuna boncuk kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası yaparak kurtarması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Osmaniye'de okul müdürünün, nefes borusuna boncuk kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası yaparak kurtarması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Merkez Şehit Atakan Çakır Anaokulu'nda bir öğrencinin boğazına boncuk kaçtı.
Kız çocuğunun nefes almakta zorlandığını gören okul müdürü Fatma Ender, Heimlich manevrası uyguladı.
Ender'in ilk yardımı, öğrencinin boğazındaki boncuğun çıkmasını sağladı.
Olay anı, koridordaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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