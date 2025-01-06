Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.
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