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        Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 17:04 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:04
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        Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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