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        Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü törenle kutlandı

        Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:36 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:50
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        Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü törenle kutlandı
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        Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Devlet Bahçeli Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Vali Yardımcısı Erdoğan'ın anıt şeref defterini imzalamasının ardından halk oyunları ekibi ve mehteran takımı gösteri sundu.

        Tören, Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı ekiplerinin "tüfekli hareketler" ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı timinin helikopterle gerçekleştirdiği "üzüm salkımı" gösterileriyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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