Osmaniye'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikinci el ürün satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikinci el ürün satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi'nde, iki katlı binanın zemin katında bulunan H.M.K'ye ait ikinci el ürün satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında iş yerinde ve binadaki dairelerde hasar oluştu.
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