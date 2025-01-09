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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 12:28 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:33
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Bu çerçevede belirlenen bazı ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 9 kilo 364 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve eroin ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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