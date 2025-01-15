Osmaniye'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Osmaniye Belediyesince yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Osmaniye Belediyesince yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerinde yaban hayvanları için çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya saman, pazar atığı, bakliyat, kuru mama ve bayat ekmek bıraktı.
Çalışmalara Belediye Başkanı İbrahim Çenet de katıldı.
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