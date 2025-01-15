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        Adana ve Mersin'de öldürülen 5 kişinin cenazesi Osmaniye'de defnedildi

        Adana ve Mersin'de öldürülen aynı aileden 5 kişinin cenazesi Osmaniye'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:04
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        Adana ve Mersin'de öldürülen 5 kişinin cenazesi Osmaniye'de defnedildi
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        Adana ve Mersin'de öldürülen aynı aileden 5 kişinin cenazesi Osmaniye'de toprağa verildi.

        Adana Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınan Ferdane (37), Fatih İsmail, Yusuf (63), Hüsne (61) ve Semiha Tehçi'nin (53) cenazeleri, merkeze bağlı Tehçi köyüne getirildi.

        Helallik alınmasının ardından köy mezarlığına götürülen cenazeler, kılınan namazların ardından yan yana toprağa verildi.

        - Olay

        Mehmet Tehçi (43) dün sabah saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde yaşayan karısı Ferdane Tehçi'yi, Adana'nın Çukurova ilçesinde de kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi öldürmüştü. Daha sonra Yüreğir ilçesine geçerek kayınvalidesi Hüsne, kayınbabası Yusuf, eşinin halası Semiha Tehçi'yi de öldürüp kaçan Mehmet Tehçi, Ceyhan ilçesinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Cinayet zanlısı Mehmet Tehçi ve öldürdüğü eşi Ferdane Tehçi'nin 4 ve 9 yaşındaki çocukları, olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devlet himayesine alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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