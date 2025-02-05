Osmaniye'de jandarmaya 17 araç tahsis edildi

Yeni hizmete alınan araçların jandarma teşkilatını daha da güçlendireceğini anlatan Yılmaz, araçların alımında katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Vali Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende, araçların 4’ünün hayırsever iş insanlarının bağışlarıyla, 13’ünün ise Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tahsis edildiğini belirtti.

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