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        Osmaniye'de depremde yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı

        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:56 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:56
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        Osmaniye'de depremde yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı
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        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Asri Mezarlık'taki anma programına, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, CHP Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Suat Özçağdaş, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve vatandaşlar katıldı.

        Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Bakan Tekin ve beraberindekiler, ziyarette bulundukları kabirlere karanfil bıraktı.​​​​​​​ Tekin, depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

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