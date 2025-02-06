Osmaniye'de depremde yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı

Asri Mezarlık'taki anma programına, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, CHP Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Suat Özçağdaş, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve vatandaşlar katıldı.

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