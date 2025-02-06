Osmaniye'de depremin ilk anları polislerin telsiz konuşmalarında

Ekiplerin afetin ilk anında telsizde yaptığı anonsların aktarıldığı videoda, bazı binaların yıkıldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin hemen ardından kaydedilen görüntüleri ve polislerin telsizde yaptığı anonsları paylaştı.

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