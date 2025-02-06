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        Osmaniye'de depremin ilk anları polislerin telsiz konuşmalarında

        Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin hemen ardından kaydedilen görüntüleri ve polislerin telsizde yaptığı anonsları paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:33 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:33
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        Osmaniye'de depremin ilk anları polislerin telsiz konuşmalarında
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        Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin hemen ardından kaydedilen görüntüleri ve polislerin telsizde yaptığı anonsları paylaştı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı videoda, polis haber merkezinin 6 Şubat 2023 tarihli saat 04.17'deki "Tüm personelimiz, istisnasız, ayrım gözetmeksizin emniyet binasında toplansınlar" anonsu paylaşıldı.

        Ekiplerin afetin ilk anında telsizde yaptığı anonsların aktarıldığı videoda, bazı binaların yıkıldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı.

        Videonun sonundaki mesajda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

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