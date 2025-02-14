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        Osmaniye'de bacadan düşerek soba borusuna sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

        Osmaniye'de bacadan düşerek soba borusuna sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:38 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:38
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        Osmaniye'de bacadan düşerek soba borusuna sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı
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        Osmaniye'de bacadan düşerek soba borusuna sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Mevlana Mahallesi'nde müstakil evin sahibi, sobayı yakmak istediğinde borulardan ses geldiğini fark etti.

        Ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları incelemede, köpek yavrusunun bacadan düşerek soba borusuna sıkıştığını tespit etti.

        Boruları söken ekip, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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