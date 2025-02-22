Osmaniye'deki Kadınlar Salon Hokey 1. Lig müsabakaları tamamlandı

Müsabakalar sonunda birinci olan Konya GSK ile ikinci olan Kozlu SK Süper Lig'e yükselen takımlar oldu.

Tosyalı Spor Kompleksi'nde 18 Şubat'ta başlayan müsabakalarda Denizli, Konya, Zonguldak, Bolu, Diyarbakır, Osmaniye ve Malatya’dan 7 takım süper lige yükselmek için mücadele verdi.

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