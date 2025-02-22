Osmaniye'deki Kadınlar Salon Hokey 1. Lig müsabakaları tamamlandı
Türkiye Hokey Federasyonu Kadınlar Salon 1. Lig müsabakaları Osmaniye'de tamamlandı.
Türkiye Hokey Federasyonu Kadınlar Salon 1. Lig müsabakaları Osmaniye’de tamamlandı.
Tosyalı Spor Kompleksi'nde 18 Şubat'ta başlayan müsabakalarda Denizli, Konya, Zonguldak, Bolu, Diyarbakır, Osmaniye ve Malatya’dan 7 takım süper lige yükselmek için mücadele verdi.
Müsabakalar sonunda birinci olan Konya GSK ile ikinci olan Kozlu SK Süper Lig'e yükselen takımlar oldu.
Düzenlenen törende başarılı takımlara kupa, sporculara madalya verildi.
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