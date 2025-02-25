Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı iddia edilen A.B'nin saklandığı ikameti belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriyeli A.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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