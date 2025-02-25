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        Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 17:44 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:48
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        Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı iddia edilen A.B'nin saklandığı ikameti belirledi.

        Adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriyeli A.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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