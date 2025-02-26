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        Osmaniye'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:26 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:26
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        Osmaniye'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Ferdi Bayram idaresindeki 80 AHD 278 otomobil, Yenice Haruniye Mahallesi'nde Ali Çeki'nin kullandığı 80 DC 036 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada her iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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