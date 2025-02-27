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        Kadirli'de öğrenci taşıyan servis araçları denetlendi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:46 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:56
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        Kadirli'de öğrenci taşıyan servis araçları denetlendi
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, servis sürücülerinin belgeleri incelendi.

        Araçlardaki yolcu sayısını, emniyet kemeri kullanımını ve hijyen şartlarını kontrol eden ekipler, sürücülere uyarılarda bulundu.

        Denetime katılan Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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