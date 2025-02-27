Kadirli'de öğrenci taşıyan servis araçları denetlendi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, servis sürücülerinin belgeleri incelendi.
Araçlardaki yolcu sayısını, emniyet kemeri kullanımını ve hijyen şartlarını kontrol eden ekipler, sürücülere uyarılarda bulundu.
Denetime katılan Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.
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