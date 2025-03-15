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        Osmaniye'de sahte ve kaçak içki operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de düzenlenen sahte ve gümrük kaçağı içki operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:31
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        Osmaniye'de sahte ve kaçak içki operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'de düzenlenen sahte ve gümrük kaçağı içki operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki imalatı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 9 litre etil alkol, 8 şişe gümrük kaçağı içki, 4,25 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan malzeme ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet savcılığına sevk edilen zanlılar, buradaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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