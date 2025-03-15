Osmaniye'de sahte ve kaçak içki operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de düzenlenen sahte ve gümrük kaçağı içki operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de düzenlenen sahte ve gümrük kaçağı içki operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki imalatı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 9 litre etil alkol, 8 şişe gümrük kaçağı içki, 4,25 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan malzeme ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcılığına sevk edilen zanlılar, buradaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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