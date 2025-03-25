Osmaniye'de 1042 sahte markalı tişört ele geçirildi
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 1042 sahte markalı tişört ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 1042 sahte markalı tişört ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine H.D. idaresindeki aracı Osmaniye-Toprakkale kara yolunda durdurdu.
Araçta 1042 sahte markalı tişört ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
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