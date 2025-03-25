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        Osmaniye'de 1042 sahte markalı tişört ele geçirildi

        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 1042 sahte markalı tişört ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:46
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        Osmaniye'de 1042 sahte markalı tişört ele geçirildi
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        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 1042 sahte markalı tişört ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine H.D. idaresindeki aracı Osmaniye-Toprakkale kara yolunda durdurdu.

        Araçta 1042 sahte markalı tişört ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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