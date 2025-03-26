Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Sumbas Belediyesi iftar verdi

        Osmaniye'de Sumbas Belediyesince iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 08:53 Güncelleme: 26.03.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sumbas Belediyesi iftar verdi
        ABONE OL

        Osmaniye'de Sumbas Belediyesince iftar programı düzenlendi.

        Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, belediye hizmet binası önünde düzenlenen iftarda, kurmuş oldukları aşevinde pişirilen ilk yemekle oruçlarını açacaklarını söyledi.

        İftar programını ilçede geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Demiroğlu, katılımcılara teşekkür etti.

        Programa Kaymakam Mustafa Köroğlu da katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Toz taşınımı ve yağmur var
        Toz taşınımı ve yağmur var
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Kahvehaneye silahlı baskın: 2 ölü
        Kahvehaneye silahlı baskın: 2 ölü
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de 1042 sahte markalı tişört ele geçirildi
        Osmaniye'de 1042 sahte markalı tişört ele geçirildi
        Osmaniye'de ana sınıfı öğrencileri "duvarsız sınıflarla" buluşturuluyor
        Osmaniye'de ana sınıfı öğrencileri "duvarsız sınıflarla" buluşturuluyor
        Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheli tutuklan...
        Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheli tutuklan...
        Sumbas'ta soğuk hava etkili oldu
        Sumbas'ta soğuk hava etkili oldu
        Kadirli Kaymakamı Dolu'dan köy okullarında çalışma yapan kuaförlere plaket
        Kadirli Kaymakamı Dolu'dan köy okullarında çalışma yapan kuaförlere plaket
        Osmaniye'de Nevruz Bayramı kutlanıyor
        Osmaniye'de Nevruz Bayramı kutlanıyor