Sumbas Belediyesi iftar verdi
Osmaniye'de Sumbas Belediyesince iftar programı düzenlendi.
Osmaniye'de Sumbas Belediyesince iftar programı düzenlendi.
Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, belediye hizmet binası önünde düzenlenen iftarda, kurmuş oldukları aşevinde pişirilen ilk yemekle oruçlarını açacaklarını söyledi.
İftar programını ilçede geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Demiroğlu, katılımcılara teşekkür etti.
Programa Kaymakam Mustafa Köroğlu da katıldı.
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