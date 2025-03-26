Sumbas Belediyesi iftar verdi

İftar programını ilçede geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Demiroğlu, katılımcılara teşekkür etti.

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