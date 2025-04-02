Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri, mahallelerde biriken suyun tahliyesi ve araçların çekilmesi için çalışma başlattı.

Trafikte aksamaya yol açan yağışta bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

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