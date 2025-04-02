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        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 16:01 Güncelleme: 02.04.2025 - 16:09
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        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

        İlçede sabah başlayan yağış, öğle saatlerinde etkisini artırdı.

        Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklardaki araçlar mahsur kaldı.

        Trafikte aksamaya yol açan yağışta bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

        AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri, mahallelerde biriken suyun tahliyesi ve araçların çekilmesi için çalışma başlattı.

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