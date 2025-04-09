Osmaniye'de kitap okuma etkinliği düzenlendi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda Vali Erdinç Yılmaz ve kent protokolü ile öğrenciler kitap okuma etkinliğine katıldı.

Osmaniye'de Kütüphane Haftası dolayısıyla "Geleceğimiz için okuyoruz" etkinliği düzenlendi.

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