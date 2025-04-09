Osmaniye'de kitap okuma etkinliği düzenlendi
Osmaniye'de Kütüphane Haftası dolayısıyla "Geleceğimiz için okuyoruz" etkinliği düzenlendi.
Osmaniye'de Kütüphane Haftası dolayısıyla "Geleceğimiz için okuyoruz" etkinliği düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda Vali Erdinç Yılmaz ve kent protokolü ile öğrenciler kitap okuma etkinliğine katıldı.
Vali Yılmaz, buradaki konuşmasında, "Üreten Kütüphaneler" ana temasıyla kutlanan haftanın özellikle çocukların kitap okumasına katkı sağladığını belirtti.
Etkinlik, şiir ve müzik dinletisinin ardından resim sergisinin gezilmesiyle tamamlandı.
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