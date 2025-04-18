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        Adana'da derede cesedi bulunan çocuğun cenazesi Osmaniye'de defnedildi

        Adana'nın Karataş ilçesinde kayıp olarak aranırken derede cesedi bulunan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cenazesi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 12:08 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:16
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        Adana'da derede cesedi bulunan çocuğun cenazesi Osmaniye'de defnedildi
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        Adana'nın Karataş ilçesinde kayıp olarak aranırken derede cesedi bulunan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cenazesi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

        Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan ve arama çalışmaları sonucu dün mahalleden geçen derede ölü bulunan Cumali Timi için Düziçi ilçesi Çamiçi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

        Cenazeye, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından cenaze toprağa verildi.

        Cumali Timi'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine 12 Nisan'da arama çalışması başlatılmış, 17 Nisan'da mahalleden geçen derede çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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