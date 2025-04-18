Adana'da derede cesedi bulunan çocuğun cenazesi Osmaniye'de defnedildi

Cenazeye, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından cenaze toprağa verildi.

Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan ve arama çalışmaları sonucu dün mahalleden geçen derede ölü bulunan Cumali Timi için Düziçi ilçesi Çamiçi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

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