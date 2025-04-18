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        Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, köyleri ziyaret etti

        Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, köylerde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 17:24 Güncelleme: 18.04.2025 - 17:42
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        Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, köyleri ziyaret etti
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        Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, köylerde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Dolu, beraberindekilerle Yusufizzettin, Harkaçtığı, Karakütük ve Şabaplı köylerini ziyaret etti.

        Kaymakam Dolu, AA muhabirine, zaman zaman ilçe merkezi ve köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinlediklerini söyledi.

        Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Dolu, köylerin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam ettiklerini kaydetti.

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