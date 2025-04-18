Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, köyleri ziyaret etti

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Dolu, köylerin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam ettiklerini kaydetti.

Kaymakam Dolu, AA muhabirine, zaman zaman ilçe merkezi ve köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Dolu, beraberindekilerle Yusufizzettin, Harkaçtığı, Karakütük ve Şabaplı köylerini ziyaret etti.

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