Osmaniye'de istinat duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasında
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sağanak sonrası bir evin istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sağanak sonrası bir evin istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçeye bağlı Mehmetli beldesinde Turgay Telsiz'e ait müstakil evin 30 metre uzunluğundaki istinat duvarı, sağanak sonrası yıkıldı.
Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, duvarın yıkılma anı evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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