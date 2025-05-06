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        Osmaniye'de istinat duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasında

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sağanak sonrası bir evin istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 20:26 Güncelleme: 06.05.2025 - 20:26
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        Osmaniye'de istinat duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasında
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        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sağanak sonrası bir evin istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İlçeye bağlı Mehmetli beldesinde Turgay Telsiz'e ait müstakil evin 30 metre uzunluğundaki istinat duvarı, sağanak sonrası yıkıldı.

        Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, duvarın yıkılma anı evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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