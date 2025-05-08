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        Osmaniye'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 19:46 Güncelleme: 08.05.2025 - 19:46
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        Osmaniye'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Cemil G. idaresindeki 27 SZ 901 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Yarbaşı mevkisinde seyir halindeki 80 ACE 267 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Cemil G. ve aynı araçtaki 1 kişi ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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