Osmaniye'de seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'de seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Osmaniye'de seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sürücüsü öğrenilemeyen 06 BJH 796 plakalı mazot yüklü tanker, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Mamure istasyonu yakınında bilinmeyen nedenle alev aldı.
Aracını yol kenarında durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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