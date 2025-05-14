Osmaniye'de 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ü'nün saklandığı adresi tespit etti.

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