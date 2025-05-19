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        Andız kozalaklarının çekirdekleri Mustafa ustanın elinde tescilli tespihe dönüşüyor

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde andız ağaçlarından topladığı kozalakların çekirdeklerinden coğrafi işaret tescilli tespihler tasarlayan 54 yaşındaki Mustafa Üstünel, mesleğini 35 yıldır sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:02
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        Andız kozalaklarının çekirdekleri Mustafa ustanın elinde tescilli tespihe dönüşüyor
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde andız ağaçlarından topladığı kozalakların çekirdeklerinden coğrafi işaret tescilli tespihler tasarlayan 54 yaşındaki Mustafa Üstünel, mesleğini 35 yıldır sürdürüyor.

        Tespihçiliğe 19 yaşında çırak olarak başlayan Üstünel, Türk Patent ve Marka Kurumunca nisan ayında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "Kadirli andız tespihi" üretimi için andız ağaçlarının yetiştiği yüksek rakımdaki ormanların yolunu tutuyor.

        Meslektaşlarıyla ağaçların dallarını inceleyen Üstünel, topladığı andız kozalaklarını, atölye olarak da kullandığı Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'ndeki evine götürüyor.

        Üstünel, kuruttuktan sonra kavlatma makinesiyle kabuğundan ayırdığı çekirdeklere tornada şekil veriyor.

        İpe dizdiği çekirdeklerden farklı renklerde 33'lük tespihler tasarlayan Üstünel, ürünlerini internet üzerinden satıyor.

        Kokusu, doğallığı ve çekim kolaylığıyla öne çıkan andız tespihleri, yurt genelinden talep görüyor.

        - "Coğrafi işaretin tespihimizin tanıtımına katkı sağlayacağını umuyoruz"

        Evli ve 3 çocuk babası Mustafa Üstünel, AA muhabirine, 35 yıldır meslekten kopmadığını söyledi.

        Tespih üretiminin meşakkatli olduğunu dile getiren Üstünel, en iyi çekirdeği bulmak için andız ağaçlarının arasında saatlerce mesai harcadığını anlattı.

        Üstünel, günde 5 tespih yaptığını ifade ederek, "İnsanların andız tespihine ilgisi gayet güzel. Doğal malzemeden yapıldığı için yoğun talep görüyor." dedi.

        Tespihin coğrafi işaret belgesi almasına sevindiğini belirten Üstünel, "Coğrafi işaret belgesinin, bizim için daha iyi olacağını, tespihimizin tanıtımına daha fazla katkı sağlayacağını umuyoruz. Tespihlerimizi internet üzerinden Türkiye'nin her bölgesine satıyoruz. Her bölgeden oldukça fazla talep alıyoruz." diye konuştu.

        Üstünel, mesleği geleceğe taşıyacak çırak bulmakta zorluk çektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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