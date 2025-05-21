Osmaniye'de bir kişinin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Osmaniye'de bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Osmaniye'de bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Kent merkezinde yaşayan bir kişi, taktığı yüzüğü parmağından çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yüzüğü keserek parmaktan çıkardı.
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