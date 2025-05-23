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        Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 20:02 Güncelleme: 23.05.2025 - 20:02
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        Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitesi üzerinden insanları yaklaşık 8 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Mersin ve Aydın'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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