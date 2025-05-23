Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitesi üzerinden insanları yaklaşık 8 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Mersin ve Aydın'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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