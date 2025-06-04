Kadirli'de bursluluk sınavında tam puan alan 6 öğrenci ödüllendirildi
–Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden 6 öğrenciye hediye verildi.
–Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden 6 öğrenciye hediye verildi.
Kaymakam Erdinç Dolu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ile sınavda 80 sorunun tamamına doğru yanıt veren 6 öğrenciyi makamında ağırladı.
Öğrencileri tebrik eden Dolu, çeşitli hediyeler verdi.
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