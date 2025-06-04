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        Kadirli'de bursluluk sınavında tam puan alan 6 öğrenci ödüllendirildi

        –Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden 6 öğrenciye hediye verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:30 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:30
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        Kadirli'de bursluluk sınavında tam puan alan 6 öğrenci ödüllendirildi
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        –Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden 6 öğrenciye hediye verildi.

        Kaymakam Erdinç Dolu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ile sınavda 80 sorunun tamamına doğru yanıt veren 6 öğrenciyi makamında ağırladı.

        Öğrencileri tebrik eden Dolu, çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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