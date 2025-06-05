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        Kadirli'de belediye personeli hizmet binasına giren kırlangıç yavrusuna su verdi

        Osmaniye'de Kadirli Belediyesi çalışanları, hizmet binasına giren kırlangıç yavrusuna su ikram etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:30 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:30
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        Kadirli'de belediye personeli hizmet binasına giren kırlangıç yavrusuna su verdi
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        Osmaniye'de Kadirli Belediyesi çalışanları, hizmet binasına giren kırlangıç yavrusuna su ikram etti.

        Havaların ısınmasıyla ilçeye göç eden kırlangıçlar, Kadirli Belediyesinin Kamil Kara Bulvarı'ndaki hizmet binasına çok sayıda yuva yaptı.

        Yuvadaki yumurtadan çıkan bir kuş, binanın açık penceresinden içeriye girdi.

        Kırlangıç yavrusunu çalışma masalarında ağırlayan belediye çalışanları, kuşa su verdi.

        Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, uzun yıllardır yuvalama için belediye binasını seçen kırlangıçlara hassasiyet gösterdiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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