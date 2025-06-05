Kadirli'de belediye personeli hizmet binasına giren kırlangıç yavrusuna su verdi

Havaların ısınmasıyla ilçeye göç eden kırlangıçlar, Kadirli Belediyesinin Kamil Kara Bulvarı'ndaki hizmet binasına çok sayıda yuva yaptı.

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