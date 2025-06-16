Osmaniye'de belediye binasına taşla saldıran zanlı tutuklandı
Osmaniye'de, Kadirli Belediyesi binasına taşla saldırarak camları kıran zanlı, tutuklandı.
Osmaniye'de, Kadirli Belediyesi binasına taşla saldırarak camları kıran zanlı, tutuklandı.
Kamil Kara Bulvarı'ndaki belediye hizmet binasının giriş kapısına dün taş atılması ve camların kırılması üzerine, polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu olayı M.K'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Belediye hizmet binasının giriş kapısına dün akşam saatlerinde taşlı saldırıda bulunulmuş, saldırıda giriş kapısının camları kırılmıştı. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.
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