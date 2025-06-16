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        Osmaniye'de belediye binasına taşla saldıran zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de, Kadirli Belediyesi binasına taşla saldırarak camları kıran zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 22:41 Güncelleme: 16.06.2025 - 22:41
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        Osmaniye'de belediye binasına taşla saldıran zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de, Kadirli Belediyesi binasına taşla saldırarak camları kıran zanlı, tutuklandı.

        Kamil Kara Bulvarı'ndaki belediye hizmet binasının giriş kapısına dün taş atılması ve camların kırılması üzerine, polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu olayı M.K'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Belediye hizmet binasının giriş kapısına dün akşam saatlerinde taşlı saldırıda bulunulmuş, saldırıda giriş kapısının camları kırılmıştı. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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