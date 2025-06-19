Kadirli'de canlı hayvan pazarı kapatıldı

Açıklamada, canlı hayvan pazarının tedbir amacıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.

Kadirli Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandığı belirtildi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bazı büyük ve küçükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarı tedbir amaçlı kapatıldı.

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