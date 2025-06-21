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        Osmaniye'de park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 16:21 Güncelleme: 21.06.2025 - 16:22
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        Osmaniye'de park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Mehmet Küçükköşger yönetimindeki 80 AL 025 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde park halindeki 80 KY 050 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü Küçükköşger ile yanındaki Baki Küçükköşger, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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