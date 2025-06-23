Osmaniye'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Evin bahçesinde ekili 50 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise 449 gram esrar ile 169 gram Hint keneviri tohumu bulundu, A.A. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeşilyayla köyünde ihbar üzerine şüpheli A.A'ya ait evde ve bahçesinde arama yaptı.

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