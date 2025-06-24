Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Kadirli'de Gazze için dayanışma çadırı kuruldu

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Gazze için dayanışma çadırı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 17:26 Güncelleme: 24.06.2025 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadirli'de Gazze için dayanışma çadırı kuruldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Gazze için dayanışma çadırı kuruldu.

        Eski Hükümet Konağı bahçesinde kurulan çadırda, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Etkinlikte, saldırılarda yaşamını yitiren ve yaralanan Filistinlilerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

        Kadirli İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Memduh Ergin, buradaki konuşmasında, İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme karşı toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla çadırı kurduklarını söyledi.

        Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği çadır bir hafta açık kalacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de yangın çıkan evde hasar oluştu
        Osmaniye'de yangın çıkan evde hasar oluştu
        Osmaniye'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına al...
        Osmaniye'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına al...
        Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 7 şüpheli tutukland...
        Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 7 şüpheli tutukland...
        Osmaniye'de park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Osmaniye'de park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kadirli'de canlı hayvan pazarı kapatıldı
        Kadirli'de canlı hayvan pazarı kapatıldı
        Osmaniye'de "Büyük Aile Festivali" düzenlendi
        Osmaniye'de "Büyük Aile Festivali" düzenlendi