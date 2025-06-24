Kadirli'de Gazze için dayanışma çadırı kuruldu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Gazze için dayanışma çadırı kuruldu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Gazze için dayanışma çadırı kuruldu.
Eski Hükümet Konağı bahçesinde kurulan çadırda, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Etkinlikte, saldırılarda yaşamını yitiren ve yaralanan Filistinlilerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.
Kadirli İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Memduh Ergin, buradaki konuşmasında, İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme karşı toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla çadırı kurduklarını söyledi.
Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği çadır bir hafta açık kalacak.
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