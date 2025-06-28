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        Görme yetisini kaybeden 77 yıllık eşine "ışık" oluyor

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de yaşayan Zehra Ünal, 20 yıl önce görme yetisini kaybeden eşinin yanından bir an olsun ayrılmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:01 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:20
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        Görme yetisini kaybeden 77 yıllık eşine "ışık" oluyor
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de yaşayan Zehra Ünal, 20 yıl önce görme yetisini kaybeden eşinin yanından bir an olsun ayrılmıyor.

        Merkeze bağlı Akyar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet (93) ve Zehra (94) Ünal, 1948 yılında dünyaevine girdi.

        Mehmet Ünal, 20 yıl önce göz tansiyonu nedeniyle görme yetisini tamamen kaybetti.

        Ünal'ın bu süreçte en büyük destekçisi ise yanından bir an olsun ayrılmayan 77 yıllık eşi Zehra Ünal oldu.

        İyi ve kötü günde birbirlerine destek olan 7 çocuk sahibi çift, sevgi ve saygıyla evliliklerini uzun yıllardır sürdürüyor.

        Birbirlerinin ellerini hiç bırakmayan Ünal çifti, tanıştıkları günü de dün gibi hatırlıyor.

        Mehmet Ünal, AA muhabirine, 16 yaşındayken akrabası olan eşini evlerinin önünden geçtiği sırada gördüğünü ve ona aşık olduğunu söyledi.

        O günden bu yana eşine olan sevgisinden bir şey eksilmediğini anlatan Ünal, 77 yıldan bu yana sevgi ve saygıyla evliliklerini sürdürdüklerini belirtti.

        Ünal, 20 yıl önce görme yetisini kaybettiğini ve kendisine eşinin "ışık" olduğunu dile getirdi.

        Evliliklerinde zorlukları birlikte aştıklarını anlatan Ünal, yeni evleneceklere de sabırlı olmaları, birbirlerine hoşgörülü ve anlayışlı davranmaları tavsiyesinde bulundu.

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