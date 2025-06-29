Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Mehmetli beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.
Bölgeye sevk edilen orman işletme müdürlüğüne ait 6 arazözle yangına müdahale edildi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.
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