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        Osmaniye Düziçi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 12:57 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:57
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        Osmaniye Düziçi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yarbaşı beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışması yürütülen bölgede 20 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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