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        Osmaniye'de su seviyesi yükselen nehrin kenarındaki araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

        Osmaniye'de su seviyesinin yükselmesi nedeniyle nehir kıyısına park ettikleri hafif ticari araçta mahsur kalan 4 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 17:41 Güncelleme: 07.07.2025 - 17:41
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        Osmaniye'de su seviyesi yükselen nehrin kenarındaki araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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        Osmaniye'de su seviyesinin yükselmesi nedeniyle nehir kıyısına park ettikleri hafif ticari araçta mahsur kalan 4 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kumarlı köyü Karakışla Mahallesi'ne giden 4 kişilik aile, plakası öğrenilemeyen aracı Ceyhan Nehri'nin kıyısına park etti.

        Aile, su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle araçtan çıkamayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sudaki hafif ticari aracı halat yardımıyla güvenli bölgeye çeken ekipler, 4 kişiyi karaya çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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