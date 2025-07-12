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        Osmaniye'de beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 2 kişiye umut oldu

        Osmaniye'de trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki gencin bağışlanan karaciğer ve böbreği 2 kişiye nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:01
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        Osmaniye'de beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 2 kişiye umut oldu
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        Osmaniye'de trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki gencin bağışlanan karaciğer ve böbreği 2 kişiye nakledildi.

        Trafik kazası sonrası ağır yaralanarak Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Özkan Keleş'in 5 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşti.

        Keleş'in ailesi, başka hastalara umut olması adına organ bağışında bulunma kararı aldı.

        Beyin ölümü gerçekleşen Keleş'in karaciğer ve böbreği hastanede gerçekleştirilen operasyonla alındı.

        Gencin karaciğeri hava yoluyla Bursa'ya, böbreği de kara yoluyla Gaziantep'e gönderilerek organ bekleyen hastalara nakledildi.

        Nakil süreci ise Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğünce görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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