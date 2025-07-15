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        Yeşilayın desteğiyle uyuşturucu bağımlılığından kurtulan genç edebiyata yöneldi

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de yaşayan, uyuşturucu bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destekle kurtulduktan sonra şiir kitabı çıkaran 27 yaşındaki M.K, şimdi de hikaye kitabı yazmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 11:32 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:32
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        Yeşilayın desteğiyle uyuşturucu bağımlılığından kurtulan genç edebiyata yöneldi
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de yaşayan, uyuşturucu bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destekle kurtulduktan sonra şiir kitabı çıkaran 27 yaşındaki M.K, şimdi de hikaye kitabı yazmayı hedefliyor.

        Uyuşturucu kullanmaya 17 yaşında başlayan M.K, 2 yıl önce ailesinin önerisiyle bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere el uzatan YEDAM'a başvurdu.

        M.K, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarının görev aldığı merkezde psikososyal destek gördü.

        Uzmanlarla görüşmeler yapıp atölye çalışmalarına katılan genç, tedavi sürecinin sonunda aynı yıl uyuşturucu kullanmayı bırakıp yeniden hayata tutundu.

        Edebiyata ilgi duyan M.K, bağımlılık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattığı şiirlerini "Bir Şairin Aşkının Özeti" adlı kitapta topladı.

        Anlaştığı bir yayınevi sayesinde kitabını okuyucularla buluşturan genç şair, şimdi de hikaye kitabı çıkarmayı hedefliyor.

        - "Kendime olan saygımı, her şeyi kaybetmeye başladım"

        M.K, AA muhabirine, uyuşturucu kullandığı dönemde kendisini yalnız ve huzursuz hissettiğini söyledi.

        Hayatın anlamsız gelmeye başladığını dile getiren M.K, şöyle konuştu:

        "Sorunlarınla başa çıkmakta zorlanıyordum. Uyuşturucu başta kısa vadeli kaçış gibi görünse de zamanla sağlığımı, ailemle olan bağlarımı, arkadaşlarımı hatta kendime olan saygımı, her şeyimi kaybetmeye başladım. Bir gün artık bu şekilde yaşamak istemediğime karar verdim. O gün belki de hayatımın dönüm noktasıydı. Destek arayışına girdim ve Yeşilay Danışmanlık Merkezine ulaştım."

        - "Bana değer verildiğini hissettiren yaklaşım sayesinde bugün buradayım"

        M.K, tedavi sürecinin başta zor geldiğini belirterek, "Alışkanlıkları bırakmak kolay olmuyor ama yalnız olmadığımı hissetmek, bana inanan birilerinin varlığı çok büyük motivasyondu. Bu motivasyon, kendi içimde yok olmanın önüne geçip şiir kitabı yazmama kadar beni destekledi." dedi.

        Merkezden aldığı desteğin önemini vurgulayan M.K, "Buradaki psikolojik ve sosyal destek ile bana değer verildiğini hissettiren yaklaşım sayesinde bugün buradayım. 2 yıldır madde kullanmıyorum. Aileme, arkadaşlarıma yeniden kavuştum. En önemlisi de yeniden kendime saygı duymayı öğrendim." diye konuştu.

        27 yaşındaki M.K, kendisiyle benzer sorunları yaşayan kişilere şu önerilerde bulundu:

        "Madde bağımlılığı son değil mücadele edilebilir bir süreç. Hiçbir zaman geç değil, her gün yeniden başlamak mümkündür. Yeter ki yardım istemekten çekinmeyin ve kendinize şans verin. Bugün hikayemi anlatmak istedim çünkü bu süreci yaşayan başka birine umut olabilir. Eğer bu sözler bir kişinin bile hayatına dokunursa ne mutlu bana."

        M.K, yaşadıklarından yola çıkarak hazırlayacağı hikaye kitabını gelecek yıl yayımlamayı planladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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