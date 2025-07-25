Osmaniye'de düzenlenen "Kadirli Motofest" başladı

Festival koordinatörü Kadirli Savrun Motosiklet Kulübü Başkanı Kaan Batur, AA muhabirine, festivale Türkiye'nin dışında Almanya, Irak, Rusya, İran ve Bulgaristan'dan da motosiklet tutkunlarının katıldığını söyledi.

Park orman mesire alanında gerçekleştirilen festivalde, yurt içi ve yurt dışından yüzlerce motosikletsever bir araya geldi.

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