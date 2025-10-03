Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 23:03 Güncelleme: 03.10.2025 - 23:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen şehirlerarası yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Aslanlı Tüneli içinde seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

        Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otobüste bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gaziantep Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Hafızlık Yarışması Akdeniz Bölge Finali Osmaniye'de yapıldı
        Hafızlık Yarışması Akdeniz Bölge Finali Osmaniye'de yapıldı
        Osmaniyespor'dan Devlet Bahçeli'ye onursal başkanlık
        Osmaniyespor'dan Devlet Bahçeli'ye onursal başkanlık
        Osmaniye'de yeniden ekonomiye kazandırılan lavanta bahçesi kadınlara gelir...
        Osmaniye'de yeniden ekonomiye kazandırılan lavanta bahçesi kadınlara gelir...
        Osmaniye 1. Amatör Lig fikstür çekildi
        Osmaniye 1. Amatör Lig fikstür çekildi
        Trafik kazasında şehit olan astsubay, Osmaniye'de toprağa verildi
        Trafik kazasında şehit olan astsubay, Osmaniye'de toprağa verildi
        Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür'ün cenazesi Osmaniye'de defnedild...
        Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür'ün cenazesi Osmaniye'de defnedild...