Osmaniye'de tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen şehirlerarası yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Aslanlı Tüneli içinde seyir halindeki tıra arkadan çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gaziantep Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
