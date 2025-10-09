Belediye Başkanı Olcar'dan Kadirli 7 Mart Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneğine ziyaret
Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Kadirli 7 Mart Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.
Bazı meclis üyelerinin eşlik ettiği Olcar, derneğe yaptığı ziyarette, başkanlığa seçilen Mehmet Özdemir ile yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı diledi.
Özdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Olcar ve meclis üyelerine teşekkür etti.
